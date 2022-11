PARCO DEL VULTURE, BARDI RINGRAZIA I COMMISSARI DELL’ENTE

Il Presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, esprime “il ringraziamento per l’operato svolto nell’esclusivo interesse dell’ente e del territorio ai due commissari Francesco Ricciardi e poi Francesco Pesce, succedutisi in questi anni alla guida dell’Ente parco regionale del Vulture.

Al contempo, desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova governance, in particolare al presidente Donato Sperduto e ai componenti del consiglio direttivo, che hanno dinanzi a loro importanti sfide da vincere per rilanciare il turismo, le opportunità e le potenzialità del Vulture e del suo parco, anche alla luce delle nuove risorse rinvenientI dal PNRR, che la Regione Basilicata – penso al bando borghi – ha individuato in favore del territorio del Vulture e in particolare per i laghi di Monticchio.

I comuni che fanno parte dell’ente parco meritano il giusto protagonismo e una rinnovata attenzione da parte della Regione, per dare un nuovo e migliore futuro a una delle aree più importanti della nostra Basilicata”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.