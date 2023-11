Meloni arrivata a Zagabria, Italia e Slovenia sospendono Schengen per altri 20 giorni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto internazionale di Zagabria Franjo Tudman, accolta dall’ambasciatore d’Italia in Croazia, Pierfrancesco Sacco, dall’ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, Jasen Mesic, e dalla direttrice generale Europa del ministero degli Esteri croato, Zrinka Ujevic.

In programma la cena organizzata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel per proseguire il dibattito sull’Agenda strategica Ue da adottare per la prossima legislatura.

All’incontro, oltre a Meloni e al primo ministro Andrej Plenkovich, ci saranno il primo ministro maltese Robert Abela e quello polacco Mateusz Morawiecki. Meloni al suo arrivo al Banski Dvori, il palazzo del governo croato che ospita la cena, è stata accolta dal primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković, con cui domani avrà un incontro bilaterale.

Allargamento della Ue ai Balcani occidentali e dossier migranti: sono i principali temi al centro della due giorni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Croazia, che la vedrà in serata partecipare alla cena organizzata dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel per proseguire il dibattito sull’Agenda strategica Ue 2024-2029 avviato a Granada.

Venerdì sarà invece dedicato agli incontri bilaterali – che, viene sottolineato – mancavano da due decenni – con le istituzioni croate, prima con il primo ministro Andrej Plenkovich, poi con il presidente del parlamento croato, il Sabor, Gordan Jandrokovic.

Nei giorni scorsi si sono già tenute due delle 4 cene ristrette con 6-7 leader organizzate da Michel, la prima a Berlino il 13 (presenti Germania, Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Lituania, Ungheria) e a Copenaghen il 14 novembre (presenti Danimarca, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Svezia e Lettonia), mentre quella di Parigi, che si doveva tenere il 10 novembre, è stata rinviata. A Zagabria questa sera Michel riunirà oltre a Meloni e Plenkovich anche il primo ministro maltese Robert Abela e il primo ministro uscente polacco Mateusz Morawiecki.

Non ci sarà invece il primo ministro slovacco Robert Fico, impegnato nelle procedure parlamentari del voto di fiducia al suo governo.

L’Italia sospende Schengen per altri 20 giorni, anche la Slovenia

“Ho richiesto un’ulteriore proroga di 20 giorni della misura” di sospensione di Schengen. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Live in Genova di SkyTg24. “Non è una cosa per noi piacevole”, ha sottolineato.

Il governo sloveno ha formalizzato l’estensione dei controlli ai confini con Croazia e Ungheria fino al 9 dicembre, prorogando quindi di altri 20 giorni la misura introdotta il 21 ottobre per un massimo di due mesi.

Obiettivo della misura restrittiva è il contrasto alle minacce di criminalità e terrorismo legate ai persistenti flussi migratori lungo la totta balcanica.

Una analoga sospensione del regime di Schengen sulla libera circolazione è stata adottata dall’Italia ai confini con la Slovenia.

Dopo che nei giorni scorsi era emersa l’intenzione di prolungare l’attuale regime di maggiori controlli alle frontiere, nella riunione odierna a Lubiana il consiglio dei ministri ha deciso secondo le attese, annunciando al contempo che a partire dal 21 dicembre l’intenzione della Slovenia è di introdurre controlli semestrali alle frontiere con Croazia e Ungheria, come ha spiegato il ministro degli Interni, Boštjan Poklukar.

Poklukar ha inoltre aggiunto che entro fine anno verranno chiamati agenti ausiliari di polizia, a causa delle carenze di personale dovute a malattia, ferie e chiamate presso le unità speciali.

ANSA