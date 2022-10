Politica: Cupparo smentisce la notizie sulla sua nomina a sottosegretario del nuovo governo

Mi vedo costretto a smentire le continue notizie diffuse in queste ore su una mia presunta nomina a sottosegretario di Stato del nuovo Governo nazionale. Come ho avuto modo di dire ai giornalisti che mi hanno contattato in proposito, sono interessato a continuare il lavoro al Dipartimento Politiche Agricole della Regione che, come è noto, in questo delicato settore, ho avviato solo da pochi mesi. Non vorrei inoltre che qualcuno faccia strumentalizzazioni per seminare inutili divisioni nel mio partito che, forse mai come dopo il voto del 25 settembre, ha bisogno di un autentico e forte rilancio sui territori e tra i cittadini.

Colgo questa occasione per alcune valutazioni dopo il breve commento sull’esito delle elezioni politiche che ho fatto a caldo.

In attesa della composizione del nuovo Governo nel quale, sono certo, non mancheranno per gli eletti in Forza Italia autorevoli punti di riferimento politico-istituzionali e il rafforzamento della cooperazione Governo-Regione Basilicata, per tutto il centrodestra lucano si apre adesso una fase di riflessione e di confronto per capire, innanzitutto, come rinnovare il patto con i lucani, anche in vista delle elezioni regionali future.

Nascondere la battuta d’arresto che il centrodestra registra in queste elezioni, come sta facendo la Lega, non aiuta in alcun modo ad affrontare i problemi di consensi e fiducia da riconquistare.

Proprio dalla Lega, che ha voluto ad ogni costo l’ ultimo rimpasto in Giunta, quando, evidentemente, continuava a considerarsi il primo partito del centrodestra, che ha comportato per Forza Italia la perdita di un assessore e quindi di un consigliere, non mi aspettavo commenti e toni di soddisfazione ed entusiasmo. Credo sia solo una magra soddisfazione verificare che rispetto ad altre regioni la Lega in Basilicata sia andata meglio, senza interrogarsi sulle reali motivazioni. E’ la tenuta dell’intera coalizione di centrodestra che, senza fughe in avanti e personalismi, deve riguardarci tutti con uno sforzo a migliorare e ad accrescere il lavoro della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni, puntato, prima di tutto, sul riconoscimento delle difficoltà esistenti.

Quanto a Forza Italia, la campagna elettorale ha messo in luce – come la Presidente Casellati ha avuto modo di riscontrare durante i suoi incontri – i limiti che si registrano da troppo tempo e sono diventati non più tollerabili. Primo fra tutti l’assenza di gruppi dirigenti che hanno perso i rapporti con i cittadini. Forza Italia non può continuare ad essere un partito rinchiuso in una stanza privata, senza riunioni di organismi dirigenti e senza incontri con le nostre comunità locali. E’ questo il tema prioritario che sono certo finirà sul tavolo nazionale del partito per affrontarlo al più presto nel migliore dei modi.