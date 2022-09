Elezioni politiche, Co.Re.Com: effettuati sorteggi MAG/EN

Il Comitato ha autorizzato la messa in onda dei MAG/EN, per le emittenti aventi sede legale/operativa nel territorio della Regione Basilicata, a far data dal giorno 14 Settembre e fino alle ore 23.59 del 23 Settembre 2022

“Il giorno 14 settembre 2022 alle ore 12,00 nella sede del Co.Re.Com. Basilicata, in Potenza alla via Verrastro n.6, alla presenza del Presidente Antonio Donato Marra, della P.O. Rocco PALESE, della P.O. Angiolina Azzarino e della funzionaria Vincenzina Rosa, si sono svolte le operazioni di sorteggio dei MAG/EN, a quanto disposto dalla Legge n.28/2000 e dal Regolamento AGCOM”. Lo rende noto il presidente del Co.Re.Com Basilicata, Antonio Donato Marra.

“Il Comitato – prosegue Marra – ha autorizzato la messa in onda dei MAG/EN, per le emittenti aventi sede legale/operativa nel territorio della Regione Basilicata, a far data dal giorno 14 Settembre e fino alle ore 23.59 del 23 Settembre 2022. Visto l’art. 13 della delibera AGCOM n. 299/22/CONS (Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) recante “ Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.

Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che è reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it”;

L’art. 4 (Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito), comma 2 della Delibera AGCOM n. 299/22/CONS stabilisce che “Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 2;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente”.

“In data odierna è stata sorteggiata la terza fascia oraria ore 22:00-23:59 da cui cominciare la messa in onda dei MAG/EN. L’operazione di sorteggio unico dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alla campagna elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, da collocare all’interno dei singoli contenitori delle emittenti televisive e radiofoniche locali, ha prodotto i posizionamenti di cui all’Allegato 1.

Il sorteggio è unico ed è valido per tutte le emittenti radiofoniche e televisive di cui all’elenco pubblicato sui siti del Co.Re.Com. Basilicata e dell’AGCOM, che abbiano ricevuto le prenotazioni dai soggetti politici – liste/coalizioni – concorrenti alla consultazione elettorale in parola.

La collocazione nei contenitori dei giorni successivi avverrà, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Si rammenda che non sono autorizzate alla trasmissione di MAG/EN le emittenti RADIOTV che hanno ricevuto una/due prenotazioni per soggetto politico.

Si precisa che non saranno garantiti i rimborsi per il numero di messaggi autogestiti trasmessi a causa della mancanza di fondi che il MISE mette a disposizione.

Le emittenti radiotelevisive sono invitate a premunirsi tempestivamente delle attestazioni dei soggetti politici committenti circa l’avvenuta messa in onda dei MAG/EN del 25 Settembre 2022, in difetto delle quali non si procederà ad alcun eventuale rimborso, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Legge n.28/2000.

Si evidenzia che i messaggi possono essere trasmessi fino alle ore 23:59 del 23 SETTEMBRE 2022, penultimo giorno antecedente la data del voto.

L’eventuale e non garantito rimborso dei MAG/EN sarà erogato per gli spazi effettivamente utilizzati dalla data del sorteggio e congiuntamente attestati dall’emittente radiofonica e/o televisiva e dal soggetto politico”.