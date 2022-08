Elisa, il nuovo singolo con Jovanotti dal titolo “Palla al centro”

Venerdì 26 agosto Elisa torna in radio con “Palla al centro” (Island Records), il nuovo singolo con Jovanotti.

Il brano, estratto dall’ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, vede l’artista cantare per la prima volta un inedito con Jovanotti, sulla magistrale produzione di DRD.

Metafore potenti, piene d’energia e solarità, percussioni in levare, tastiere ipertrofiche: “Palla al centro” è un’esplosione sonora e un crossover nuovo nato da un beat trascinante e dalla penna originale di Elisa con innesti incisivi di Jovanotti. “Staccare gli occhi dallo schermo / Fare un giro più a largo / Non è quante volte sbaglio / Sono quelle in cui mi rialzo / E non è da dove vengo, è dove sto andando / … Palla al centro”.

“Palla al centro” con il suo ritmo pulsante regala all’ascolto quattro minuti di pura endorfina.

E in attesa del suo ritorno in radio, Elisa continua a trascinare il pubblico con il suo nuovo grande progetto live estivo legato all’ambiente. Partito da Verona con Heroes Festival – 5 giorni di spettacolo e sensibilizzazione ai temi green – il “Back to the Future Live Tour” prosegue il suo viaggio in tutta Italia tra musica, spettacolo e natura. Tra le prossime tappe anche le tre date a Milano, al Castello Sforzesco (11, 12 e 14 settembre), e le tre a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica (21, 23 e 24 settembre). Tutte le info per il live su friendsandpartners.it.

Segui Elisa su

www.instagram.com/elisatoffoli/

www.facebook.com/elisaweb

www.twitter.com/elisatoffoli/

www.youtube.com/elisatoffoli