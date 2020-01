PINDAR: Da oggi “Bliss (Just be)” è fuori ovunque

Da oggi “Bliss (Just be)”, primo singolo dei PINDAR, è disponibile su tutti i canali. Il misterioso duo, dietro i cui mascheramenti si celano i DJ e producer Kosmo Mik e Jeff Turn – artisti già presenti nel panorama musicale da diversi anni sotto altre sembianze – inaugurano con questo brano la loro nuova avventura musicale, caratterizzata da un sound elettronico carico di elementi tipici della musica krautrock e altri di derivazione technopop, nei quali si fondono i contenuti classici della canzone italiana.

Nel videoclip che accompagna il brano osserviamo da vicino la protagonista, Sara: una donna che ama mostrarsi moderna, fanatica dei social e dei selfie per apparire sempre connessa con il mondo e piena di amici, ma che in realtà è molto più sola di quanto voglia far credere.

Il brano è cantato dall’ex fidanzato di Sara, il quale non racconta la fine della loro storia d’amore né l’intensità del sentimento ma descrive quella che sembra essere la fine ineluttabile a cui va incontro la protagonista, descritta come una donna dissoluta e lasciva. Non c’è spazio né per l’odio né per l’amore ma aleggia piuttosto un’imperturbabile e composta indifferenza nei confronti di tutto ciò che rappresenta Sara, un’imperturbabilità tradita solo dal titolo (“Bliss (Just be)”, ovvero “la felicità sia”), che sembrerebbe quasi ironizzare sul futuro incerto della donna.

Qui il videoclip di “Bliss (Just be)”:

Credits:

Etichetta: LMI Music

Artista: Pindar

Produzione: Alberto Dati/Eddy Olivieri

Recording: Wood Studio (drum/synth) – Studio personale di Alberto Dati (voce/synth)

Mix: Alberto Dati

Master: Tommy Bianchi – White Sound Mastering Studio

