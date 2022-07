Cerimonia Passaggio del Martelletto 2022 Maddalena Chiorazzo eletta presidente

Il 14 luglio nella splendida cornice della Masseria Lolivia sulle sponde della Diga di Monte Cotugno si è tenuto il Passaggio del Martelletto del Rotary Club Senise-Sinnia.

“Immaginate un mondo che merita il meglio di noi, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza”: con le parole del Presidente del RI, Jennifer Jones, che hanno fatto da traccia nel corso di tutta la manifestazione, Domenico Totaro ha passato collare, spilletta e martelletto a Maddalena Chiorazzo, nuovo Presidente del Club.

Alla presenza delle autorità rotariane (il neo Past Governor Gianvito Giannelli, il PDG Donato Donnoli, il Governatore Nominato Lino Pignataro, il membro dello staff del Governatore Alessandro Leccese, l’Assistente del Governatore per la zona 2, Nicola Gulfo, la delegazione del Club di Ginosa-Laterza) e delle autorità civili (nella persona del Sindaco di Senise e membri della Giunta) si è fatto un bilancio delle attività svolte e si è tracciato il percorso del nuovo anno.

I lavori sono stati aperti dal Presidente uscente Totaro che ha ricoperto l’incarico negli anni sociali 2020/2021 e 2021/2022, anni di pandemia e di crisi internazionali globali.

La relazione a consuntivo del Presidente Totaro ha spaziato dal ruolo del Rotary International che può essere incisivo anche nelle nostre aree interne lucane e a come lo spirito rotariano riesce a cambiare fino in fondo la vita dei rotariani se accolto in maniera intima e profonda.

Domenico Totaro ha, poi, descritto i vari “service” realizzati dal Club rimarcando l’impegno e la cura prestati in favore delle nuove generazioni, tra i quali giova annoverare la partecipazione al Ryla, le borse di studio e le sovvenzioni distrettuali, numerose iniziative culturali tra cui molto apprezzata quella per il bicentenario della nascita di Nicola Sole.

Non ha tralasciato di menzionare gli accordi di collaborazioni con l’Unibas per il progetto di ricerca e ripresa degli scavi di Metaponto e i protocolli d’intesa con gli istituti scolastici del comprensorio.

Tra gli altri service distrettuali di rilievo ha annoverato quello sul contrasto allo spreco alimentare, la fornitura di defibrillatori nelle scuole con i relativi corsi di formazioni per gli operatori e, più in generale, le iniziative per contrastare la fame nel modo.

Domenico Totaro, nella sua relazione, ha tenuto particolarmente a ribadire, ancora una volta, la dedizione del club nei confronti dei giovani: la nascita del Rotaract Club Senise-Sinnia è forse la gemma più preziosa e il coronamento di un biennio intenso e proficuo.

Un momento molto toccante è stata la premiazione del rotariano dell’anno: Silvana Petruccelli, socia instancabile e prefetto attento ai più piccoli particolari per la migliore realizzazione di tutte le manifestazioni ed iniziative sociali.

Il Presidente uscente Totaro ha ribadito il valore della squadra e l’importanza della rotazione degli incarichi dirigenziali, cifra stilistica che rende il Rotary International unico al mondo; pertanto ha concluso ringraziando tutti i più stretti collaboratori e i soci e si è messo da subito a disposizione della presidente Chiorazzo.

Con il passaggio del Collare da Totaro a Maddalena Chiorazzo si è immediatamente reso concreto e vitale il simbolo della ruota dentata, dell’ingranaggio rotariano sempre in movimento e sempre all’opera.

L’intervento del neo Presidente Chiorazzo è stato limpido, chiaro, ricco di idee, innovativo e immediatamente operativo: proposte per il mondo della scuola, iniziative per il settore giovanile e con tutte le altre realtà associative del territorio.

La Presidente Chiorazzo ha subito ideato, programmato e proposto numerose iniziative per realizzare una missione specifica del Rotary internazionale, il Programma DEI-Diversità, equità e inclusione.

La Presidente ha voluto, poi, presentare ai soci e ai graditi ospiti la nuova squadra che la accompagnerà in questo nuovo anno rotariano: Filippo Gazzaneo Vice Presidente, Domenico Totaro Segretario, Silvana Petruccelli Prefetto, Vittoria Franchino Tesoriere.

Il Presidente Eletto è Francesco Adduci mentre Consiglieri sono i soci Italo Grillo, Grazia Adduci, Lucia Uccelli,Giuseppe Caggiano e Francesco Calderaro.

Con la cerimonia dell’ingresso dei nuovi Soci, gli amici ing. Carlo Passatordi e l’avv. Pasquale Carluccio il club si è arricchito di due membri molto attivi della vita professionale e sociale del territorio che sicuramente sapranno offrire il loro migliore contributo umano, culturale e valoriale al club.

Un momento importante è stata la Premiazione speciale del Club Senise-Sinnia al Past President Totaro (socio fondatore del Club) con consegna della PHF per gli indubbi meriti, per il lavoro diuturno e l’impegno continuo per il club e l’intero territorio Con lo scambio dei doni, la cerimonia è terminata con l’intervento, a nome del Governatore Auciello, dell’Assistente Nicola Gulfo.