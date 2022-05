Ancora morte sulla Basentana

Grave incidente stradale poco prima delle 19 di rieri sulla Basentana: per ragioni ancora da chiarire una Fiat Punto e una 500 si sono scontrate all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo.

Una persona è morta, si tratterebbe – dalle prime informazioni – di una ragazza di 21 anni, salernitana , che viaggiava a bordo della 500.

Una seconda persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in elisoccorso al San Carlo di Potenza. Altre tre sono state coinvolte in modo più lieve. Sul posto intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.