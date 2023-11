Treno travolge camion sui binari a Corigliano Rossano: due morti

Un drammatico incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri , 28 novembre 2023, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Un camion è rimasto incastrato sui binari ed è stato travolto da un treno in transito in località Thurio.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19:00 . Il treno, che collegava la frazione “Sibari” di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano, viaggiava a pieno carico, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

I due conducenti, invece, sono morti sul colpo. La capotreno, una donna di 45 anni, e il conducente del camion, un uomo di 50 anni, sono stati travolti dalla motrice e dal camion, che si sono incendiati dopo lo scontro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento, le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il camion si sarebbe fermato sui binari a causa di un guasto meccanico. Tuttavia, non è escluso che l’incidente sia stato causato da un’altra manovra.

L’incidente ha provocato la chiusura della linea ferroviaria per diverse ore. I treni sono stati deviati su percorsi alternativi.

L’episodio ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime.

“È una tragedia che ha sconvolto la nostra comunità”, ha detto Stasi. “Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo incidente”.