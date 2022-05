Il Francavilla in finale dei playoff di Serie D del girone H

l match si apre con i padroni di casa che ci provano subito al 5′, Antonacci colpo di testa dopo il cross ricevuto dal compagno trova la deviazione di Venditti in angolo, sul corner seguente è ancora Antonacci sempre di testa a rendersi pericoloso, l’estremo difensore ospite è bravo a bloccare il pallone. Poco dopo Dammacco ha un occasione al tu per tu col portiere, il suo tiro termina fuori. Al 19′ Talamo prova un azione personale ma riesce a guadagnare solo l’angolo, sul seguente ci riprova ma la palla termina fuori. Al 35′ i biancazzurri si fanno rivedere e sono anche vicini al vantaggio, Nolè ci prova con un gran tiro battendo Venditti che resta immobile e segue la palla con lo sguardo che termina di poco al lato! Al 39′ arriva il vantaggio della Nocerina. Contropiede veloce , Dammacco che trova la respinta di Prisco, sulla ribattuta ci prova Talamo, il gol arriva al terzo tentativo, è Esposito a insaccare.

Nella seconda frazione di gioco la Nocerina subito vicino al raddoppio al 48′, Talamo ci prova e colisce l’incrocio dei pali. Due minuti dopo Garofalo ci prova su punizione ma Prisco si supera. Al 56′ si fanno rivedere i padroni di casa in contropiede, Venditti controlla la situazione. Dieci minuti dopo arriva il pareggo del Francavilla. Nolè crossa, Venditti clamorosamente sbaglia e fa autogol. Al 65′ il Francavilla segna anche il raddoppio . Cross per Croce che sfrutta una disattenzione difensiva e insacca. Poco dopo viene espulso Garofalo per proteste. Al 68′ ci prova Gentile, il portiere rossonero respinge, all’80’ il match è bloccato a centrocampo, nessuna delle due formazioni riesce ad avanzare. Cinque minuti dopo Vecchione riesce a tirare ma è impreciso. All’87’ viene espulso Spica per proteste, due minuti dopo Croce salta Donida e cerca un tiro a giro, ma la palla colpisce l’incrocio dei pali. Il match si conclude dopo sette minuti di recupero.

Il tabellino

FRANCAVILLA: Prisco, Cristallo, Nicolao, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo, Petruccetti, Polichetti, Nolè, Croce. Allenatore: Ragno. A disposizione: Daniele, Navarro, Di Ronza, Cabella, Langone, Vaughn, Gentile, De Marco, Antonacci.

NOCERINA: Venditti, Menichino, Bruno, Donida, Garofalo, Esposito, Vecchione, Chietti, Cuomo, Dammacco, Talamo. Allenatore: Spica. A disposizione: Sicignano; Sellitti, Mancino, Scrugli, Saporito. De Martino, Riccio, Villani, Palmieri. Allenatore: Agostino Spica.

Marcatori: 39′ Esposito, 61′ aut. Venditti, 65′ Croce

Ammonizioni: Vecchione, Ferrante, Gentile, Petruccetti.

Espulsioni: Garofalo, Spica (allenatore).

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero.

Assistenti: Antonio Alessandrino-Giovanni Francesco Massari.