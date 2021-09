Mister Logarzo su match Domenica Real Senise vs. Latronico

E’ l’ora dell’esordio in coppa Italia per il Real Senise che domenica pomeriggio andrà a far visita al Latronico.

Una gara importante per mettere minuti nelle gambe in cui il tecnico Pasquale Logarzo vuole assolutamente ben figurare.

“Siamo ancora all’inizio della preparazione visto che sono passati soltanto quindici giorni di sedute d’allenamento.

Domenica scenderemo in campo per fare risultato al cospetto di un avversario di buon livello. Match importante in funzione del campionato”.

FORMAZIONE: “Per la sfida di Latronico potrò contare su tutti i calciatori. La squadra è ancora in fase di costruzione”.

MERCATO: “Stiamo cercando i calciatori giusti per la causa. Arriveranno un paio di pedine”.

IL LATRONICO: “Rispettiamo l’avversario ma, ovviamente, andremo li per vincere. Se non dovessimo riuscirci tanto di cappello ai nostri avversari. Il Latronico è una buona squadra”.

LA COPPA ITALIA: “Si tratta, comunque, di partite importanti e ovviamente, si vuol sempre vincere.

Per noi sono sfide importanti per migliorare la condizione senza sottovalutare l’avversario”.