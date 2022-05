Calcio: Serie D, primi verdetti

Nel campionato di serie D del girone H arrivano le prime certezze nella penultima giornata.

Il Francavilla vince lo scontro diretto con il Bitonto con la rete messa a segno da De Marco al 20′ pt e blinda matematicamente il secondo posto in classifica. I ragazzi di mister Ragno, ex di turno, sono così certi di affrontare i playoff nella miglior posizione possibile.

Verdetti anche in zona retrocessione per le lucane. Almeno una tra Lavello e Rotonda dovrà giocarsi la salvezza passando dai playout. La squadra di Napoli batte 2-0 la Virtus Matino (già retrocessa) con un gol per tempo e resta aggrappato alla speranza di restare nella categoria. Di Adeyemo al 22′ pt e Ferreira su rigore al 16′ st, le reti del match.

Ancora un ko per il Lavello, che cade a Sorrento 2-1.

Nell’ultima di campionato, sarà decisivo il derby lucano tra Lavello e Rotonda e in programma al “Pisicchio”.