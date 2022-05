Futsal Senise, Giannace

Futsal Senise salvo con un turno d’anticipo e Lorenzo Giannace re dei bomber di tutta la serie B con cinquanta gol.

Davvero una grande stagione per il team bianconero rivissuta così proprio dal giovane goleador: “È stata una grande salvezza sudata fino alla penultima giornata.

Basta pensare che dopo le prime sei partite sembrava un obiettivo quasi impossibile da raggiungere: pochi avrebbero scommesso su di noi.

Questa permanenza rappresenta un grande traguardo per una piccola realtà come Senise. Grandi meriti vanno alla società, al tecnico Masiello e ai miei compagni”.

Re dei bomber, come la vivi?:

“Finire il campionato con il titolo di capocannoniere è una grandissima soddisfazione. Ad inizio stagione non l’avrei immaginato.

Ovviamente ringrazio tutti i miei compagni perchè è soprattutto grazie a loro se ho potuto firmare così tante marcature”.

Il tuo futuro?:

“il mio futuro? E’ ancora incerto, nei prossimi giorni valuteró delle scelte da fare. Per il momento non lo so ancora”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA