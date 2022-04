Oggi compie 100 anni il pensionato Sita FORTUNATO PEPPINO DI ROCCANOVA (Pz)

Papa`caro, oggi finalmente hai raggiunto il meraviglioso traguardo dei 100 anni non e`un punto di arrivo ma una continuita` sempre in salute, hai vissuto una vita di grande sacrifici, nel 1941 sei stato chiamato alle armi, in piena guerra, nel febbraio 1953 si avvera`il grande sogno, quello di essere assunto presso la SITA come Autista, una vita sempre insieme a mamma Claudia che ami alla follia, 4 figli, e tanti cari amici che ti vogliono tanto bene.

AUGURI PAPA` il mio unico desiderio e che il Signore ti congeda la grazia di farti stare ancora bene in salute e festeggiare ancora insieme a te.