Chiorazzo: “Grazie Maestro Al Bano, la cultura è il motore per lo sviluppo della Basilicata”

“Ringrazio di cuore il Maestro Al Bano per i bei momenti e le profonde riflessioni che ci ha regalato in questi due giorni densi di appuntamenti in Basilicata. La sua presenza ha arricchito la rassegna culturale “Consiglio e Cultura – La Casa dei Lucani”, un progetto che ho fortemente voluto promuovere, convinto che la cultura sia il nostro petrolio, il vero motore per la crescita e lo sviluppo della nostra terra”. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, a conclusione degli eventi.

“Ospitare Al Bano, un grande artista ma soprattutto un maestro di vita, ha assunto un significato ancora più importante in una regione che troppo spesso nega opportunità, soprattutto ai giovani. La sua storia dimostra come, attraverso il sacrificio e la determinazione, sia possibile trasformare il proprio destino. È a loro, ai nostri giovani, che abbiamo voluto offrire un modello di riferimento autentico, sincero, capace di dimostrare che semplicità e umiltà possono diventare una forza straordinaria per raggiungere il successo”.

“È stato emozionante – prosegue Chiorazzo – condividere con tanti studenti di Potenza e Senise l’esperienza artistica e umana di un uomo che rappresenta un esempio per tutti noi. Voglio ringraziare l’ufficio scolastico regionale per la Basilicata, i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti ospitanti per averci accolto con grande felicità e per aver compreso l’importanza di creare momenti di confronto tra generazioni. Quando ci incontriamo e ci ascoltiamo, ne usciamo tutti più ricchi”.

“Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato alle presentazioni del libro <Il Sole dentro>, un’opera intensa che racconta la storia di un giovane ragazzo del Sud che, con le sue sole forze, ha conquistato il mondo, senza mai perdere di vista i valori autentici della vita. Come ha ricordato il Vescovo di Tursi-Lagonegro, Vincenzo Orofino, intervenendo a Senise, sono proprio quei valori di umanità e generosità a indicarci la strada per essere davvero felici”.

“Non ci fermiamo qui – ha concluso Chiorazzo. Il prossimo appuntamento della rassegna è fissato per il 21 febbraio, in occasione dell’Anno Giubilare. Insieme a Monsignor Davide Carbonaro, Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata presenteremo il libro di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. Il 15 marzo, invece, in occasione dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e del sacrificio degli uomini della sua scorta, servitori dello Stato uccisi nel compimento del loro dovere, incontreremo il giornalista Marco Damilano”.

(Si allegano alcune foto della 2 giorni di Al Bano tra Potenza e Senise)