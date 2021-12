17-18 Dicembre : Terrasini Circus Fest riempie di artisti di strada le vie della cittadina

Il 17 e il 18 dicembre 2021 le strade di Terrasini, bella cittadina situata a 30 km circa da Palermo che si affaccia sul Golfo di Castellammare, si riempiono di street band, artisti, clown, equilibristi, trampolieri, acrobati, circensi, mangiafuoco, danzatori, musicisti e performer d’ogni genere. Le vie e le piazze, di solito silenziose, diventano un palcoscenico, per musica, spettacoli d’arte varia, emozioni e risate.

E’ Terrasini Circus Fest, due giorni di spettacoli e performance in cui artisti di strada di ogni genere danno nuova vita allo spazio urbano, con esperienze, storie e suoni, in spettacoli gratuiti, da vivere dalle 19 a tarda sera, in famiglia o con gli amici.

Le esibizioni in programma sono tante e diverse tra loro. Ma tutte faranno rivivere momenti di convivialità, offrendo spettacoli unici, donando attimi di allegria e spensieratezza e diffondendo in maniera spontanea cultura. Terrasini Circus Fest è infatti un percorso dinamico e spontaneo fatto di performance, emozioni e storie.

Non è un festival da vivere seduti, applaudendo solo alla fine dello spettacolo: è una vera festa in cui lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che solo gli artisti di strada sanno creare. Ad esempio, ascoltare dal vivo i Kimolìa, street band di ottoni e percussioni, senza muovere almeno la testa a tempo, è impossibile.

Saranno proprio i Kimolìa ad aprire la manifestazione, alle 19 del 17 dicembre, con una parata per le vie di Terrasini, accompagnati da numerosi artisti di strada e circensi.

Tra i tanti artisti presenti al Terrasini Circus Fest, citiamo almeno quelli del Circo Ramingo (nella foto), un collettivo capace di regalare sorrisi, brividi e risate e chiunque. Sono protagonisti performance di qualità assoluta a metà tra giocoleria e teatro di strada.

Terrasini Circus Fest, organizzato da Cand&la Events di Valentina Candela con il sostegno dei commercianti ed il Patrocinio del Comune di Terrasini, nasce infatti per portare i colori, la musica e l’allegria della street art nelle vie di tutta la cittadina.

Terrasini Circus Fest proporrà spettacoli di qualità e di cultura a 360 gradi, coinvolgendo gli abitanti del luogo, che vivranno un’esperienza unica.

“Gli artisti di strada sono in grado di offrire uno spettacolo autentico, puro ed unico, in cui la strada diventa il loro palco”, spiega Valentina Candela di Cand&la Events.

“La strada però non innalza gli artisti, li avvicina alle gente. Diventa un mezzo di interazione con il pubblico, grazie al quale distanze e barriere vengono abbattute. Pubblico e fruitori saranno i protagonisti della manifestazione quanto chi si esibisce”.

I percorsi urbani che nasceranno dalla fruizione libera degli spettacoli di Terrasini Circus Fest si snoderanno tra le cinque postazioni adibite alle performance.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 19 con la parata di tutti gli artisti in Piazza Duomo a Terrasini. Successivamente ogni artista andrà a collocarsi nella propria postazione.

Conclusi gli spettacoli, tutti si raduneranno nuovamente in Piazza Duomo intorno alle 23, quando in cui si terrà il concerto conclusivo con incursioni di danza e arte circense.