SENISE: l’I.S.I.S. L. Sinisgalli rappresenterà Basilicata ad Olimpiadi Nazionali di Debate

PROGETTO DEBATING

Disciplina che si è affermata da tempo nel mondo anglosassone e che solo da pochi anni è stata introdotta in alcune scuole soprattutto dell’Italia settentrionale, il “DEBATE” si pone come obiettivo primario la maturazione di competenze trasversali nell’area del linguaggio.

Caratteristica essenziale del dibattito, infatti, è la possibilità di essere chiamati a sostenere opinioni in contrasto rispetto a quanto si pensa effettivamente: viene richiesta quindi allo studente una forma di flessibilità mentale e di apertura nei confronti di visioni diverse.

Il compito di sostenere la posizione a favore o contro potrà essere affidato dal moderatore del dibattito solo agli alunni delle classi quinte: in questo caso, la scelta verrà indicata poco prima del confronto e non dovrà necessariamente essere condivisa dai partecipanti.

Per garantire che la discussione avvenga seguendo regole ben precise, alle quali tutti dovranno attenersi, sono previste due figure scelte all’interno della classe: il moderatore, che non prende parte al dibattito stesso e il garante del tempo prestabilito per gli interventi.

Al termine, l’insegnante valuta la prestazione sotto vari aspetti (linguistico, logico, rispetto delle regole,interazione costruttiva con la squadra antagonista…) e assegna un voto che misura le competenze raggiunte.