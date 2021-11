PM Volley Potenza in campo sabato a Bitetto

Sfida interessante per la PM Volley Potenza che nella quarta giornata del Campionato di Serie C femminile sarà impegnata a Bitetto ospite della VM Costruzioni di coach Dimichino. Entrambe le formazioni sono a quota zero punti in classifica con le pugliesi che però hanno già osservato il turno di riposo, cosa che per la PM Volley accadrà nel prossimo turno di campionato. Le giovanissime ragazze di coach Elena Ligrani riabbracciano Livia Di Camillo che darà man forte in attacco insieme all’Argentina Sol Agosteguis ma perde per un infortunio alla caviglia il capitano Gabriella Verrastro che oltre a questa settimana avrà un’altra settimana bonus (grazie al turno di riposo) per recuperare e tornare a disposizione. La gara prenderà il via alle ore 19:00 presso la Palestra del Liceo Scientifico Amaldi di Bitetto sotto la direzione di gara dei signori Francia e Martini. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulle pagine social di Pianeta Sport Bitetto a partire dalle ore 18:50.