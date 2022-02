Futsal Senise, Benedetto: ‘Venafro formazione ostica’

Ancora un ostacolo insidiosissimo per il Futsal Senise che sabato, in casa, ospiterà il Venafro. A presentare la gara è il tecnico in seconda dei bianconeri Francesco Benedetto: “Il Venafro come ogni formazione del girone è molto ostico e quindi va preso con le pinze. In casa nostra vogliamo ben figurare e far valere il fattore campo”.

Giannace miglior giocatore del mese:

“C’è soddisfazione per il nostro Lorenzo Giannace che è stato eletto miglior calciatore del mese oltre ad essere il capocannoniere del girone”.