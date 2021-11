Pm Volley Potenza vs Dinamo Molfetta

La PM Volley Potenza tornerà in campo tra le mura amiche della Palestra “Caizzo” sabato 20 novembre quando a Potenza giungerà la Dinamo Molfetta di mister Marzocca.

Terzo impegno stagionale per le giovanissime atlete di coach Elena Ligrani che nonostante il divario tecnico nelle prime due partite hanno messo in campo prestazioni ottime e che fanno ben sperare per il futuro.

Oltre a capitan Gabriella Verrastro la PM Volley potrebbe presto avere presto a disposizione altre over a partire dall’argentina Maria Sol Agosteguis di cui si attende il transfer definitivo dalla federazione internazionale e che andrebbe ad arricchire il bagaglio tecnico della formazione potentina a cui si aggiungerà ancora settimana prossima Livia Di Camillo che ritornerà a disposizione per il Campionato di Serie C.

La gara prenderà il via alle ore 18:00 di sabato 20 novembre presso la Palestra “Caizzo” di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Iuso e Tavano.

La gara si svolgerà a porte chiuse dunque senza la presenza di pubblico ma sarà possibile seguire il match in live streaming sui canali social o attraverso la diretta punto a punto grazie al servizio www.direttavolley.com.