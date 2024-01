Futsal Senise commento di Benedetto su match con Essedi Maschito

E’ stato autori di uno dei tre pesantissimi gol che hanno permesso al Futsal Senise di battere il Futsal Noci e giocarsi la semifinale per l’accesso in coppa Italia, il laterale classe 1999 Giovanni Benedetto che commenta così:

“Sabato scorso eravamo decimati vista l’assenza di tre pedine importanti come Dipinto, Carlos Alberto e Stigliano: tutta la settimana ci eravamo allenati con la consapevolezza di ciò ascoltando alla lettera dettami tattici del tecnico Masiello.

Il gol? E’ stata un’emozione incredibile. Ho visto il gruppo coeso che aspettava da tempo la mia marcatura”.

Verso il derby con l’Essedi Maschito:

“Dobbiamo lavorare settimana dopo settimana. Non dobbiamo sottovalutare il Maschito mantenendo sempre alta la concentrazione. In palio ci sono punti fondamentali soprattutto in queste sfide con squadre di bassa classifica”.

Gli obiettivi per la seconda parte di stagione:

“Quello principale resta sempre la salvezza. Poi si dice che l’appetito vien mangiando e cercheremo di puntare in alto. In coppa affronteremo l’Acri che è la squadra più in forma del campionato.

Sarà una battaglia: sappiamo che non siamo inferiori a nessuno. Speriamo di arrivare lontano anche in questa competizione”.