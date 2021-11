BEACH SOCCER – Stagione 2022: il bando per le candidature delle location di tappa

Roma, 12 Novembre 2021 – L’entusiasmante ripresa della scorsa estate, che ha visto i campioni della disciplina tornare a cimentarsi nelle arene di tutta Italia, ha finalmente riacceso l’entusiasmo degli appassionati del mondo del Beach Soccer.

Con l’obiettivo di dare ulteriore impulso alle attività, in vista della nuova stagione, il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti ha posto il primo tassello per la programmazione dell’estate 2022. Infatti a partire da oggi sarà possibile presentare le candidature per l’organizzazione di una una delle tappe della prossima stagione del beach soccer ufficiale, targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti.

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 4 Dicembre 2021, all’indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it e nelle manifestazioni di interesse sarà necessario indicare: tipo di evento per il quale ci si candida (Coppa Italia, Tappa Serie A, Femminile, Under 20, Finali Scudetto); periodo di disponibilità ad organizzare l’evento richiesto; location (allegando possibilmente un progetto di realizzazione dell’arena e dal quale si possa comprendere la tipologia della struttura che si intende utilizzare e la sua capienza); strutture alberghiere che verranno utilizzate per garantire l’ospitalità dello staff, nonché le convenzioni stipulabili per agevolare il raggiungimento e il soggiorno nella località proposta da parte delle Società coinvolte; eventuali ulteriori informazioni a supporto della candidatura.

La Segreteria del Dipartimento Beach Soccer sarà a disposizione per ogni tipologia di informazione in merito alla candidatura al numero telefonico 06.32822374/338.1315279, o scrivendo all’indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it.

Tutte le candidature pervenute saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Dipartimento Beach Soccer che, a seguito di un accurato esame delle stesse, procederà all’assegnazione delle tappe disponibili per la Stagione 2022.