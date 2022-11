Il Futsal Senise si aggiudica il derby col Pisticci

l pronto riscatto del Futsal Senise dopo il ko con il Sammichele è immediato con i ragazzi di Masiello che sabato pomeriggio hanno espugnato l’ostico campo del Pisticci per 3-5 grazie alle reti di Carlos Alberto, di Novellis, di Iacovino e alla doppietta di Dipinto. Bianconeri che allontanano ulteriormente la zona rossa della classifica e possono vivere una settimana serena.

Il primo tempo è molto equilibrato e ricco di gol con il vantaggio ospite che porta la firma di Carlos Alberto che batte Pisapia con un giro dalla distanza di sinistro. Dopo neanche un minuto arriva la reazione dei padroni di casa con Benedetto che pareggia i conti grazie ad un bel diagonale. La gara è interessante con i bianconeri che tornano su grazie alla marcatura di Novellis. Al 17′ è D’onofrio a trovare il secondo pareggio per gli uomini di Lavecchia con la palla che s’insacca sul secondo palo dopo un tiro di punta. Dopo neanche un minuto e mezzo Pisticci in vantaggio con Vivilecchia che realizza dopo che la sfera, prima di entrare in rete, aveva sbattuto sul palo. Il 3-3 che sancisce la fine della prima frazione lo firma Dipinto che batte Pisapia, in uscita, con un bel pallonetto. Poco prima lo stesso atleta aveva colpito un palo.

La seconda frazione si apre con una ghiotta chance per Iannuzziello che, però, non trova il gol del vantaggio. Subito dopo è Carlos Alberto a colpire l’incrocio dei pali. Il Futsal Senise preme prima con una grande occasione di Grandinetti e poi dopo una bella azione di Stigliano che scarica su De Fina che salta il portiere ma che tira sul palo. Il terzo legno della seconda frazione lo colpisce Iacovino a 9:34 dal termine. A 7:14 dalla fine Dipinto si fa pericolosissimo ma a tu per tu con l’estremo difensore di casa deposita la sfera al lato. Al 13’30” ecco il poker del Futsal Senise firmato Iacovino che insacca di destro sul secondo palo e fa 3-4. A 2:40 dal termine tiro libero di Dipinto parato ottimamente da Pisapia. Una manciata di secondi più tardi, però, lo stesso Dipinto realizzerà il definitivo 3-5 che regalerà un successo di platino al team del tecnico Nicola Masiello.

TABELLINO

PISTICCI-FUTSAL SENISE (3-3) 3-5 RETI: 0’57” pt Da Costa (S), 1’28” pt Benedetto (P), 10’50” pt Novellis (S), 17’06” pt D’Onofrio (P), 18’22’ pt Vivilecchia (P), 19’48” pt Dipinto (S), 13’30” st Iacovino (S), 17’27” st Dipinto

POL. C.S. PISTICCI: Paolicelli, Barbalinardo, Mastrogiulio, Carioscia, Benedetto, Vivilecchia, Fagnano, Iannuzziello, Giorgini, Albano, D’Onofrio, Pisapia. All.: Lavecchia

FUTSAL SENISE: Guerriero, De Fina, Iorio, Novellis, Da Costa, Dipinto, Bruno, Capalbo, Stigliano, Nucera, Iacovino, Grandinetti. All.: Masiello

ARBITRI: Giannelli e Valentini, entrambi, di Bari (cronometrista: Girone, di Taranto)

NOTE: al 17’11” st Pisapia (P) para un tiro libero a Dipito (S). Ammoniti: Benedetto (P), Grandinetti (S), Vivilecchia (P) Espulso: Mastrogiulio (P) dalla panchina