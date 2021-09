Futsal Senise, Iorio, pronti alla partenza

Il campionato si avvicina sempre più e il Futsal Senise continua ad allenarsi in modo attento come conferma il giovane pivot, classe 2004, Gerardo Iorio: “Con il gruppo mi trovo abbastanza bene: si è formata una famiglia. Lavoriamo duramente in attesa dell’inizio del campionato…”.

IL CAMPIONATO: “Mi aspetto un campionato non semplice e molto intenso come è anche quello dell’under 19 di cui faccio parte”.

GLI OBIETTIVI: “Voglio migliorare, crescere e aiutare la squadra quando posso”.

GLI OVER: “Sono fondamentali perché mi permettono di crescere aiutandomi in allenamento e correggendo i miei errori”.

IL FUTSAL SENISE: “Con questa società mi trovo benissimo e il rapporto con il tecnico Masiello è ottimi: è una persona sincera e diretta”.

MESSAGGIO: “Prometto che darò sempre il massimo per la società, la squadra e la maglia”.