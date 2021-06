LND e GTZ Distribution hanno presentato il pallone ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti

Si chiama Nike Academy Pro Team e sarà il pallone ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021-2022.

La presentazione si è tenuta quest’oggi nel prestigioso Sport Club Aquaniene di Roma, il polo sportivo del celebre Circolo Canottieri Aniene, all’interno del nuovo store romano di Officina dello Sport, il brand dedicato al retail di GTZ Distribution.

La quarta serie italiana e le più importanti competizioni dilettantistiche giocheranno con un pallone ufficiale griffato ‘Nike’ che avrà una veste grafica personalizzata per ogni Regione, una novità senza precedenti ottenuta grazie a una tecnologia innovativa.

Un omaggio alla superba storia comunale del nostro paese e al Campionato D’Italia. Per il terzo anno di fila la sinergia LND-GTZ Distribution porterà avanti l’italianità e la qualità come valori da affermare nella Serie D e in tutte le manifestazioni nazionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Soddisfatto il presidente della LND, Cosimo Sibilia, che ha sottolineato la condivisione di valori con GTZ Distribution: “E’ un’azienda giovane, dinamica e innovativa che crede nell’italianità, nella forza del tessuto connettivo del nostro paese rappresentato da centinaia di realtà comunali che si esaltano nella collettività.

Con la presentazione del nuovo pallone ufficiale celebriamo la ripartenza dei nostri campionati che armonizzano i campanili della penisola, diventando un grande romanzo sull’identità plurale di questo Paese”.

L’Amministratore Delegato della GTZ Distribution Riccardo Trolese ha voluto sottolineare un aspetto: ”E’ con grande soddisfazione che rinnoviamo la partnership con la LND che per noi è più di un partner commerciale, è una famiglia. Il clima che si è instaurato fin da subito ci ha permesso di lavorare al massimo, con un’unione d’intenti per un unico obiettivo, fare il bene del calcio. Quel calcio che coinvolge tutti al di là della bravura o dei risultati”.

IL PALLONE – ll pallone da calcio Nike Academy Pro aiuta a segnare grazie alle scanalature stabilizzanti che consentono di piazzare la palla esattamente dove vuole il calciatore.

Tecnologia Nike Aerowsculpt con intagli sagomati per una traiettoria più uniforme. Camera d’aria in gomma per ridurre le fuoriuscite d’aria e per un migliore mantenimento della forma. Grafica ad alto contrasto per individuare facilmente la palla.