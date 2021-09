Margot Ferrari – “Non e’ peccato” IN RADIO E IN DIGITALE NEW SINGLE

Da lunedi’ 20 settembre in Radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Margot Ferrari – “Non e’ peccato” Margot commenta cosi’ il suo nuovo progetto:

La mia rinvincita personale aver realizzato un sogno nel cassetto che avevo da tanto tempo.. mi sento molto fortunata perché per la prima volta mi sono sentita una vera star coccolata da tutti bellissima esperienza spero che sia l’inizio di una lunga serie…

Il cuore dell’uomo è uno strumento musicale, contiene in sé una musica sublime. Io sono un’artista a tutto tondo, narratrice e attrice della canzone che interpretato con voce soave che sgorga dal profondo del mio cuore desiderosa di trasmettere forti emozioni.

Vorrei che mi ascolta provi “il piacere del sublime non tanto come una gioia positiva, ma piuttosto come una continua meraviglia.

Sublime è il senso di meraviglia che si quando ognuno di noi sente la sua piccolezza, la sua estrema fragilità, la sua finitezza, ma, al tempo stesso, proprio perché cosciente di questo, intuisce l’infinito e si rende conto che l’anima inebriata dalle mie uniche tonalita’ musicali , possiede una facoltà superiore alla misura dei sensi.

Sublime è per me la sensazione di un qualcosa che vola più in alto di un’aquila e ,

che corre più veloce di un ghepardo,

che è più impetuoso della tempesta,

che è più dolce di un bacio…

Sublime è una sensazione indescrivibile che occupa il cielo

ma che può essere racchiuso anche in un piccolo e meraviglioso fiore che vorrei sbocciasse nei vostri cuori ascoltando le mie canzoni e vorrei produrre in voi la più forte emozione che l’animo sia in grado di sentire con stupore

MARGOT FERRARI – BIO

Margot Ferrari, ha varie esperienze televisive in RAI e a MEDIASET. Show girl a tutti gli effetti, nasce a Soverato, paese per altro già curiosamente assurto agli onori della cronaca per la bella Elisabetta Gregoraci.

Infatti negli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra la RAI e MEDIASET….

Ricordiamo, nel 2014 la sua partecipazione accanto al conduttore Amadeus, come concorrente di mezzogiorno in famiglia.

Sempre nel 2014 posa come fotomodella per la rivista Maxim.

Nel 2016 partecipa al programma Ciao Darwin, nonché ad altri programmi tra cui la prova del Cuoco, ballando sotto le stelle, pomeriggio 5 e Domenica live, come ospite tra il pubblico.

Oltre alla recitazione, alla presentazione,ed al ballo, la showgirl annovera tra le sue qualità artistiche anche il canto. Si e esibita infatti accanto al rapper romano Mr. Double Kappa, con il brano “Pezzi di me”. Attualmente e in studio di registrazione per realizzare alcuni brani che anticiperanno il suo Album di esordio con l’etichetta discografica G records.