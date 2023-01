Billy Idol, una stella sulla Hollywood Walk of Fame

L’icona del punk-rock Billy Idol e’ stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame durante una cerimonia a cui hanno partecipato l’executive Lupita Sanchez Cornejo, presidente della camera di commercio di Hollywood, l’artista Shepard Fairey (del manifesto ‘Hope’ di Barack Obama e che ha disegnato le copertine di molti suoi album) e l’amico e icona del rock alternativo statunitense Henry Rollins.

“Facevamo musica a meta’ anni Settanta nell’epoca punk-rock: non c’era molto di che sperare allora.

Decidemmo che, se non c’e’ niente, se non c’e’ futuro, avremmo fatto quel che ci piaceva fare ed e’ quel che ho fatto io. Ho fatto musica che amavo. Non per nessun’altra ragione”, ha detto il 67enne musicista nato a Bromley in Gran Bretagna e il cui vero nome e William Broad.

Idol, che da quattro anni e’ cittadino americano, ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo. 45 anni dopo esser entrato per la prima volta in sala di registrazione il cantante di ‘White Wedding’ e ‘Dancing with Myself’ continua a incidere dischi con “The Roadside” e “The Cage” distribuiti nel 2021 e 2022.

La stella, conferita in riconoscimento del contributo da lui dato all’industria musicale, e’ stata posizionata sull’Hollywood Boulevard davanti alle vetrine del negozio di dischi Amoeba Records.

ANSA