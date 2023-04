Futsal Senise: i bianconeri chiudono la stagione con una bella vittoria .Futsal Bitonto ko

Un grande Futsal Senise tutto cuore vince in rimonta su un’altra delle grandi di questa serie B il Futsal Bitonto. Sette punti nelle ultime tre delicate partite per gli uomini di Masiello che hanno chiuso la stagione in modo praticamebte perfetto.

La prima ghiotta occasione capita sui piedi del capitano bianconero Dipinto che al 7′ colpisce un palo con un sinistro deviato dall’estremo difensore barese. Dopo sette minuti sono i baresi a sfiorare il gol a porta vuota. Il gol dei neroverdi, però, è nell’aria e arriva al 17′ in contropiede con Caggianelli. Ancora bitontini in avanti poi con Ferdinelli che si vede parare miracolosamente il suo colpo di testa da Nucera. Nel finale di frazione ci provano fortemente i padroni di casa prima con Dipinto e poi con Capalbo. Poco prima della sirena, ecco il gol di Stigliano che finalizza un’azione insistita nata da una rimessa laterale. Dopo i primi venti minuti si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa pronti via e bitontini di nuovo in vantaggio con Ferdinalli che chiude una bella triangolazione. La risposta degli uomini di Masiello arriva intorno alla metà del tempo con il pareggio di Dipinto con un tiro da fuori area che poco dopo piazza il micidiale uno-due che vale il 3-2 per i lucani. I neroverdi di Di Bari provano a reagire con un incrocio dei pali di Ferdinelli e un tiro di Lovascio di poco al lato. Nel finale di match i pugliesi si giocano la carta del portiere di movimento con i lucani che hanno qualche altra occasione. La stagione del Futsal Senise termina al quart’ultimo posto con 26 punti conquistati.

TABELLINO

FUTSAL SENISE –FUTSAL BITONTO (1-1) 3-2 RETI: 16′ 58” pt Caggianelli (B), 19′ 54” pt Osvaldo (S), 1’06” st Ferdinelli (B), 9’56” st e 10’08” st Dipinto (S)

FUTSAL SENISE: 1 Guerriero, 2 Grandinetti, 4 Capalbo, 5 Rosato, 6 Da Costa, 7 Dipinto, 8 Iorio, 9 Novellis, 10 Stigliano, 12 Nucera, 13 Iacovino, 16 Salerno. All.: Masiello

FUTSAL BITONTO: 1 Dibenedetto, 5 Orlino, 6 Tarantino, 8 Caggianelli, 9 Lovascio, 10 Ferdinelli, 11 Banegas, 13 Cassanelli, 15 Di Bitonto, 17 Rola, 18 Pappaciccio, 93 Cassanelli. All.: Di Bari

ARBITRI: Vallecaro di Salerno e Gammaro di Rossano (cronometrista: Petroccelli di Policoro)

AMMONITI: Stigliano e Grandinetti (S) ESPULSI: ne