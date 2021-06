ORIGINALPLAYG DA GIUGNO IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO “Sul Tempo”

Bio Giovanni Corrao, in Arte: OIGINALPLAYG,

a 17 anni incide il suo primo CD con il Gruppo Colloidail Style, riscuotendo un successo locale.

Nello stesso annop inizia a collaborare con la Radio locale di Como in qualita’ di Speaker Radiofonico,

in un programma di musica Rap. A 20 anni nasce il suo nuovo CD con una nuova formazione dal nome Players.

Dopo la pubblicazione il gruppo viane chhiamato ad esibirsi alle Isole Mauritius con i migliori artisti locali,

esibendosi in numerosi street sound. La maggior parte della stampa locale inizia a interessarsi alla Band

con una serie di pubblicazioni su riviste locali e ospitate televisive. Ritornato in Italia decide di lavorare ad un disco da solista.

Inizia cosi’ a lavorare ai suoi nuovi pezzi e grazie all’avvento Myspeace e al grande afflusso creatosi intorno alla sua pagina,

piu’ di 1 M.ne di view e ascolti, stringe collaborazioni internazionali, con Artisti come BERNER, DAZ DILLINGER, SLIP CAPONE,

REDRUM781, RYAN BOWSER, STINJE,FOESUM, SPICE1 STREET BROTHERS, CLAUDIO CUENI, GDOGG, WADZ e molti altri.

Nel 2007 esce il pezzo NOT AGAIN con la cantante Keya Angels.

Nel 2008 esce con il pezzo G Funk, che entra in rotazione nelle Major Radio Americane su tutte 106Kmel.

Viene notato da un’etichetta americana : la Block Stars Music, che lo mette sotto contratto per 5 annie pubblica EP The Hitalian Job

L’anno successivo esce la compilation Westcoast Blockstars prodotta da BlockstarsMusic e Yoraps.com,

dove viene inserito un pezzo di Originalsplayg: V.I.P. FEAT DAZ DILLENGER, insieme ad artisti del calibro di Snoop Dogg Dr Dre,

BIG Shop Lamont, San Quinn. Nel 2018 Orinalplayg rilascia un nuovo singolo con il Producer Ryan Browser dal titolo Mr Dj,

questo nuovo singolo: Sul Tempo e la programmazione di nuove produzioni che presto avranno la giusta collocazione nel mercato discografico