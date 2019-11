MAIKOL ARCARISI “NON SO SE AMARTI” il nuovo singolo

In radio e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “NON SO SE AMARTI“, il nuovo singolo di MAIKOL ARCARISI.

“Ho scelto di interpretare questo brano – dichiara il cantautore – perché ho voluto condividere una mia esperienza personale di forte emotività.” – continua – “E’ un brano che ha segnato e chiuso un momento importante della mia vita e che mi ha proiettato nel futuro. Penso sia una situazione che molte coppie vivono e non trovano il coraggio di affrontare”.

Per quanto riguarda il videoclip di “NON SO SE AMARTI“, il regista commenta: “Fin dal principio abbiamo cercato di raccontare metaforicamente questa canzone in un’esperienza diretta dall’artista, ponendo Maikol in primo piano e risaltando il ricordo del suo amore che si allontana quasi svanendo e poi torna ma con il dubbio che non sia la cosa giusta. Abbiamo cercato di incuriosire con una storia che tra ricordi ed emozioni mette lo spettatore in condizioni di immaginare un finale con libera interpretazione”.

ONLINE IL VIDEO https://youtu.be/e42hfxaPamI

Classe ’85 cantautore e soprattutto grande voglia di trasmettere emozioni con la sua voce. La singolare predisposizione di Maikol Arcarisi afferma il giovane cantante. E sua mamma ad indirizzarlo verso la carriera musicale. “Mi chiese se potessi fargli un favore, e cioè di imparare le canzoni che lei amava così tanto”, dice Maikol. Non ha dovuto insistere molto per convincerlo. A 12 anni Maikol rimane coinvolto dalla musica romantica e allo stesso tempo ritmata della famosa band di quegli anni, stiamo parlando dei celebri Backstreet Boys, che, lo appassionano al punto tale da renderlo un loro fan sfegatato. Questa è stata per Maikol una carica in più per iniziare anche a cantare in inglese ed è cosi che decide subito di partecipare ad un concorso canoro. In quella occasione non è riuscito a raggiungere la vittoria ma è stata per lui un’esperienza comunque determinante perché gli ha permesso di conoscere e confrontarsi con tantissime persone più brave e preparate, e questo lo ha spinto ad impegnarsi maggiormente per accrescere la sua preparazione. A diciannove anni Maikol ha già le idee chiare sui suoi obiettivi futuri. Nell’ estate 2004 dopo essersi diplomato all’Istituto Tecnico Nautico di Palermo, decide di fare l’esperienza di animatore che proseguirà anche con un risvolto nel campo musicale. Infatti, conquista nel 2005 il suo primo premio nel Premio “Fuori La Voce” come miglior interprete. Nello stesso anno si unisce ad un gruppo musicale locale, dove inizia a cantare e, a far conoscere e crescere il suo nome nelle varie province siciliane, cominciando cosi anche a partecipare a vari concerti di piazza dove viene apprezzato ancor di più dal pubblico.

Nel 2006 partecipa a diverse trasmissioni televisive, nella sua Sicilia. Nel 2007 è in gara ad un concorso canoro radiofonico, mandato in onda da Primaradio, ottenendo ottimi risultati. Nel 2008 aumentano le richieste di Live in molti locali di Palermo e non solo, facendosi strada nell’ambito della night music.

Proprio in quel periodo, Maikol inizia a lavorare al primo album inedito dal titolo “ILLUSIONE D’AMORE“. Il disco è un insieme di racconti delle emozioni positive e negative che una storia d’amore può far vivere, Il giovane cantautore cerca di ricreare attraverso l’ascolto dei suoi brani una sorta di riflessione interiore per chi vive quei momenti in cui l’amore a volte dona ed in altre toglie la felicità. I brani sono tutti scritti e composti da Maikol.

Il giovane Maikol Arcarisi non perde mai di vista il “sogno” di potersi affermare nel mondo musicale, e forse per questa sua tenacia viene preso come corista di Luciana Turina, facendo con lei un tour siciliano.

L’Estate successiva, nel 2011, Maikol è su Rai Uno, e partecipa come concorrente al Programma “Un Minuto per Vincere” presentato da Max Giusti. Questa esperienza gli regala una maggiore visibilità sui social.

Negli anni a seguire riprende a studiare canto e partecipa a diversi concorsi e, tra gli altri, arriva alla fase semifinale del Premio Mia Martini 2019. Attualmente sta preparando il nuovo progetto con brani inediti.

Cantare è per Maikol il modo giusto per arrivare alla gente, e liberarsi di tutte le sue emozioni che solo così riesce a tirar fuori.

https://www.facebook.com/maikolarcarisiofficial/ – https://www.instagram.com/maikolarcarisi/