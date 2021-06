Covid basilicata: 27 nuovi casi e 37 guariti, in calo le somministrazioni di vaccino

I NUOVI CASI DI CONTAGIO SONO 27 – 1 Atella, 2 Bernalda, 2 Forenza, 1 Ginestra, 2 Grumento Nova, 2 Lavello, 1 Maratea, 1 Matera, 3 Muro Lucano, 2 Paterno, 1 Pisticci, 2 Potenza, 2 Rapolla, 3 Tramutola, 1 Vietri di Potenza, 1 laziale domiciliato a Policoro;

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 42 – Al “San Carlo” di Potenza 24 pazienti nelle malattie infettive, 6 in pneumologia. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 9 nelle malattie infettive e 3 in pneumologia. Vuote le terapie intensive;

I GUARITI SONO 37 – 1 Brindisi di Montagna, 1 Ferrandina, 1 Irsina, 2 Lauria, 5 Matera, 14 Melfi, 2 Pescopagano, 2 Policoro, 5 Rapolla, 1 Salandra, 1 Sant’Arcangelo, 1 Tursi, 1 toscano domiciliato a Potenza;

REPORT VACCINI :

• Dosi somministrate: 502.425 (tot: 41.813.087)

• 1ª dose: 419.201 (tot: 28.971.341)

• 2ª dose: 83.224 (tot: 12.841.746)

• Immunità di gregge*: 48.00%

*calcolata sulla prima dose

Maggiori info in riferimento al Report Vaccini anticovid-19 da parte del Governo nazionale: clicca qui

Maggiori info in riferimento al Report Vaccini Anticovid-19 da parte della Regione Basilicata: clicca qui