Università LUM presenta il webinar “L’ingegnere per l’impresa 4.0”

Lunedì 7 giugno 2021 alle ore 9:30 è in programma il webinar sul tema “L’ingegnere per l’impresa 4.0” e la presentazione del nuovo Corso di Studi in Ingegneria Gestionale con l’indirizzo in Digital Management dell’Università LUM.

All’evento parteciperà il presidente dell’associazione nazionale di ingegneria gestionale, il prof. Giovanni Perrone, Confindustria Basilicata, Confapi Matera e gli ordini degli Ingegneri di Potenza e Matera.

In un ambiente economico sempre più complesso le organizzazioni pubbliche e private hanno bisogno di figure altamente professionali per rispondere alle sfide di oggi e di domani, e cogliere le opportunità dell’era digitale.

In questa prospettiva si colloca la figura dell’ingegnere per l’impresa 4.0, per quei sistemi organizzativi economico-produttivi che stanno vivendo una trasformazione digitale e una ristrutturazione dei modelli di business per la creazione e appropriazione di valore sfruttando le tecnologie intelligenti e digitali e cogliendo le opportunità della transizione verde.

Il corso di studi della LUM in Ingegneria Gestionale con indirizzo in Digital Management rappresenta un’offerta formativa universitaria avanzata e di carattere innovativo nel panorama nazionale, e di grande importanza particolarmente per la Basilicata e la Puglia.

Lo sviluppo e diffusione di figure professionali di ingeneri gestionali capaci al contempo di rivestire ruoli manageriali nelle aziende pubbliche e private e di operare come consulenti ed imprenditori è essenziale per lo sviluppo di un ecosistema innovativa che sappia cogliere le opportunità della transizione digitale e verde che caratterizzerà i prossimi decenni.

Le aziende oggigiorno hanno bisogno di un profilo di ingegnere gestionale che esprima la capacità di gestione dei processi tecnologico-digitali per lo sviluppo sostenibile e competitivo dei sistemi organizzativi, integrando nel percorso formativo competenze di carattere tecnico-ingegneristico, organizzativo-gestionali, economicoe statistico-matematiche.

Per seguire il workshop

Faceebook: http://bit.ly/VirtualOpenDayFBLUM

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bmYeGm0gKyk