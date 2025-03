BaluPro porta i giovani talenti lucani a Belgrado

BaluPro, il prestigioso progetto di Alta Formazione Professionale nella danza diretto da Loredana Calabrese, ha raggiunto un traguardo straordinario: alcuni dei suoi talentuosi allievi sono stati selezionati per partecipare al Belgrade Dance Festival e per studiare presso la National Dance Foundation di Belgrado, guidata da Aja Jung.

Questa esperienza rappresenta un’opportunità unica per i giovani danzatori, permettendo loro di confrontarsi con il panorama internazionale della danza, studiare con professionisti di alto livello e assistere a spettacoli di grande prestigio.

Nato sotto l’egida del Balletto Lucano, BaluPro si distingue come un’eccellenza nella formazione di giovani danzatori, con l’obiettivo di prepararli ad affrontare il mondo della danza professionale con consapevolezza e competenza.

Grazie alla dedizione di Loredana Calabrese e dei membri della Compagnia del Balletto Lucano, artisti di fama internazionale, il progetto offre una formazione d’eccellenza in un ambiente stimolante, lontano dal caos delle grandi metropoli.

Loredana Calabrese, coreografa lucana di grande esperienza, è direttrice del Balletto Lucano e del Pollino Danza Festival, due realtà fondamentali per lo sviluppo della danza in Basilicata e oltre.

Il suo impegno costante nella crescita e nella valorizzazione dei giovani talenti ha portato al successo numerosi danzatori a livello nazionale e internazionale.

Tra i giovani selezionati per l’esperienza a Belgrado figurano Flavia Furino e Martina Bonelli da Bari, Gabriel Solombrino da Lecce, Martina Notaristefano e Tamara Gravinese da Palagianello, Ilaria Pennacchio da Napoli e Martina Gioia da Montalbano Jonico. Proprio Martina Gioia si è distinta in modo particolare, essendo l’unica giovane danzatrice lucana selezionata per questa straordinaria opportunità. Il suo talento e la sua dedizione sono stati premiati con una prestigiosa borsa di studio per frequentare l’Accademia di Belgrado diretta da Aja Jung.

Martina, studentessa del Liceo Coreutico di Montalbano Jonico, si perfeziona presso la Asd King’s Dance Academy sotto la guida del maestro Alessandro Stigliano e della coreografa Loredana Calabrese. Grazie al supporto di un team di professionisti di alto livello, Martina ha potuto cogliere questa incredibile opportunità. Durante il suo soggiorno a Belgrado, ha inoltre avuto il privilegio di incontrare il celebre ballerino italiano Roberto Bolle, fonte d’ispirazione per tutti i giovani danzatori.

La Basilicata può essere orgogliosa del talento dei suoi giovani e del grande lavoro svolto dal Balletto Lucano, che con passione e dedizione continua a offrire ai danzatori opportunità concrete di crescita e successo.

Un augurio speciale a Martina Gioia, promessa della danza, che porta in alto il nome della sua terra nel panorama internazionale.