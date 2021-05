Basilicata : 1Maggio, i sindacati in visita agli operatori sanitari e ai cantieri della Potenza-Melfi

I segretari generali di CGIL-CISL-UIL – Basilicata ,hanno aperto il primo maggio dei sindacati lucani, facendo visita agli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione alla tendostruttura del Qatar a, Potenza per omaggiare gli operatori sanitari e i volontari in prima fila in questo anno di pandemia.

Dopo la visita al centro vaccinale i segretari Summa (Cgil), Gambardella (Cisl), e Tortorelli (Uil) si sono recati al presidio sulla Potenza-Melfi per rilanciare l’idea della necessità di un piano straordinario infrastrutturale per connettere la Basilicata al resto del Paese.