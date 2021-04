SENISE: comunicazioni sulle vaccinazioni anticovid-19

Il sindaco di senise dott. Giuseppe Castronuovo e l’assessore alla salute dott.Francesco Marranchiello comunicano che per le vaccinazioni anticovid-19 bisogna prenotarsi tramite la piattaforma di poste italiane.

La piattaforma è aperta in una prima fase ad alcune categorie:persone fragili, over 70(età compresa tra 70-79 anni), cargiver, poi seguiranno altre classi di età.

I cargiver potranno prenotarsi sulla piattaforma da sabato 17 Aprile dalle ore 14:00 scegliendo luogo ed orario per ricevere il vaccino, dovranno prenotarsi accedendo alla piattaforma con i dati delle persone fragili,la vaccinazione avverà qualche giorno dopo le persone fragili non nello stesso giorno.

Per gli over 70 (70-79 anni) possono effettuare la prenotazione del vaccino sulla piattaforma, ASP ed ASM Basilicata sono in attesa di concordare un protocollo d’intesa con i medici di medicina generale in modo che possano vaccinare i propri assistiti.

Coloro che hanno già effettuato la prenotazione possono vaccinarsi nel luogo e data stabilito, la prenotazione già esguita potrebbe essere annullata e poi effettuata dal proprio medico di medicina generale.

Il centro per le vaccinazioni è il Complesso Monumentale San Francesco in piazza Municipio n.2, il centro è aperto dalle 08:00 alle 20:00, in fase di prenotazione compare erroneamente piazza togliatti.

Tutti coloro che sono domiciliati sul territorio regionale in Basilicata per motivi di lavoro ed altri motivi comprovati e giustificati che esplichino una presenza costante sul territorio possono comunicare i dati tramite il numero all’azienda sanitaria per potersi prenotare sulla piattaforma (cargiver,persone fragili, over 70).

Per le vaccinazioni a domicilio ASP ed ASM contatteranno le persone dal 17 Aprile per organizzare la somministrazione del vaccino a persone che per le loro condizioni cliniche non potranno recarsi presso il centro vaccinale.

Per coloro che non riescono a prenotarsi sulla piattaforma è possibile contattare il numero verde per richiedere informazioni.

I cittadini lucani appartenenti alle categorie più fragili potranno prenotarsi inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria sul sito di Poste Italiane e al numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20.

Prenotazione vaccino piattaforma poste italiane