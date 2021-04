Rotary Club Senise-Sinnia dona tablet agli alunni Istituto Istruzione Superiore Sinisgalli Senise

Importante azione di service sul territorio è stata effettuata questa mattina dai Rotary Club della zona 2 del distretto 2120 Puglia e Basilicata, RC Matera Presieduto da Gregorio Garzone, RC Senise-Sinnia Presieduto da Domenico Totaro, RC Val d’Agri Presieduto da Angelo Petrocelli e RC Policoro Heraclea Presieduto da Nino Oriolo.

Sono stati consegnati n.14 Tablet di ultima generazione all’Istituto d’Istruzione Superiore “L.Sinisgalli” alla presenza della Dirigente scolastica Prof.ssa Rosa Schettini.

In rappresentanza dei Presidenti della zona 2, erano presenti il Presidente RC Senise Sinnia, Domenico Totaro, il Presidente RC Val D’Agri Angelo Petrocelli assieme all’assistente del Governatore Francesco Calderaro.

I Tablet donati, saranno concessi dall’Istituto L.Sinisgalli”, in comodato d’uso a tempo determinato a studenti, bisognosi e in condizioni di fragilità, per lo svolgimento della didattica a distanza, e selezionati a discrezione dell’istituto scolastico.

La donazione è stata possibile grazie all’Agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale, USAID, che ha donato al Rotary Italiano, per il tramite della “The Rotary Foundation”, la cifra di 5 milioni di dollari, nell’ambito della lotta al Covid-19.

La cifra è stata frazionata in 3 tranche per ogni Distretto del Rotary italiano, da investirsi nelle aree di focus della Alfabetizzazione, della Prevenzione e Cura delle Malattie e dello sviluppo Comunitario.

Il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, con a capo il Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, ha quindi ottenuto la prima tranche del finanziamento, utilizzando l’importo per l’acquisto di 540 tablet.

I devices elettronici, giunti presso i punti di smistamento nelle due regioni, saranno donati alle scuole pugliesi e lucane e destinati agli studenti meno abbienti, che li otterranno in comodato gratuito. Agli istituti il compito della selezione degli studenti.

In Basilicata, per la zona 2 del distretto, comprendente i Club di Matera, Villa d’Agri, Senise Sinnia e Policoro-Heraclea, sono stati individuati, unitariamente, quali destinatari di questo primo lotto di n. 28 Tablet, i due Istituti Scolastici, “Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli” di Senise e Istituto d’Istruzione Superiore Agraria di Villa D’Agri con l’assegnazione di n.14 Tablet per Istituto.

Un ringraziamento per l’opera egregia svolta dal Governatore del nostro Distretto Giuseppe Seracca a Guerrieri per aver coinvolto nel programma tutti club del distretto ed al suo assistente, nonchè nostro socio, Francesco Calderaro per il ruolo di raccordo avuto al fine di arrivare ad una decisione unanime tra i club.

La consegna al dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione L.Sinisgalli di Senise Prof.ssa Rosa Schettini è stata effettuata dal Presidente del Club Rotary Domenico Totaro, accompagnato dai dirigenti locali e dall’Assistente del Governatore Francesco Calderaro.