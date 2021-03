Sanremo: Amoroso, accenderemo luci su palchi spenti

SANREMO, 05 MAR – “Ci siamo! Poche ore e sarò al Teatro Ariston.

Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia “famiglia itinerante”, quella formata dalle persone che ho scelto in questa vita fatta di musica, di note, di cuori che battono, voci che urlano, sudore che scende e sacrifici”.

Lo scrive Alessandra Amoroso sui suoi social, in vista della sua presenza stasera al festival.

“In questo momento in cui le luci di (quasi) tutti i palchi sono spente, le accenderemo proprio su di loro, per questa famiglia che rende il mio sogno il mestiere più bello del mondo attraverso la sua professionalità.

Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante”.

(ANSA)