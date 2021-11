ESCE VENERDÌ 30 NOVEMBRE “VOAR” (NEL BLU DIPINTO DI BLU) IL NUOVO SINGOLO E VIDEO DI MARIO VENUTI

Mario Venuti annuncia l’uscita del quarto singolo e video “Voar” (Nel blu dipinto di blu) (Puntoeacapo – Microclima/Artist First) il prossimo 30 novembre 2021.

Dopo “Figli delle stelle”, Venuti regala un nuovo singolo commentando così: Come far diventare, forse la più popolare canzone italiana nel mondo, un frutto negro di Salvador di Bahia, l’adattamento in portoghese di Franco Cava è pieno di riferimenti alle divinità africane tuttora vive in Brasile. Un tappeto incessante di percussioni, pochi riferimenti armonici e le voci delle Glorius4 che punteggiano qua e là la mia”.

Sarà disponibile anche l’ultimo dei quattro 45 giri (Puntoeacapo – Microclima/Artist First) in edizione limitata autografati ed acquistabili dal sito www.mariovenuti.com

LATO B del 45 giri è “Quella carezza della sera”: “Quando questa canzone arrivò al successo non colsi nel testo questa poetica ricerca della figura paterna – spiega Venuti – Ho cercato di marcare questo aspetto attraverso un ‘esposizione molto intimista”.

Le quattro copertine dei vinili bianchi, create dall’artista Monica Silva e dal Creative Director Valerio Fausti, regalano un’opera d’arte unica, caratterizzata da colori forti e vivaci, un tributo alla grande Carmen Miranda e al movimento tropicalista.

Un concept album questo nuovo progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, tornando a mondi che già aveva toccato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno caratterizzato il suo stile. Con la produzione artistica di Tony Canto, diventa puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana, scegliendo da periodi e generi diversi per disegnare un tema originale e sviluppare un’unica storia compositiva in cui ciascun brano traccia una linea netta che unisce la canzone italiana ai tropici.

Prosegue il Tropitalia Tour, toccando i teatri più prestigiosi e i jazz club d’Italia.

Il live con la produzione artistica di Tony Canto, vedrà Mario Venuti sul palco assieme ai percussionisti Neney Bispo Dos Santos e Manola Micalizzi, e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

3 dicembre 2021: MILANO – BLUE NOTE

4 dicembre 2021: CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI

5 dicembre 2021: PALERMO – TEATRO SANTA CECILIA

10 febbraio 2022: BOLOGNA- BRAVO CAFFE’ (NUOVA DATA)

12 febbraio 2022: BARI – TEATRO FORMA