Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica, ispira la nuova Barbie

Ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina: da anni Barbie è impegnata in un progetto anche culturale attraverso il gioco a proporre modelli reali di empowerment.

Cristina Fogazzi (in arte l’Estetista Cinica), una delle imprenditrici digitali italiane più seguite del momento è la Role Model Barbie per l’Italia, annunciata in occasione della Giornata della donna 8 marzo 2021, svelando una bambola OOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze.

Cristina Fogazzi è un’imprenditrice digitale italiana che, partendo dal suo blog, è riuscita a creare in poco tempo una vera e propria impresa nel settore del beauty partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano, fino alla nascita della linea cosmetica di skincare a marchio VeraLab, in vendita su e-commerce e in diversi punti vendita.

Il successo che Cristina ha costruito nel corso degli anni si basa soprattutto sul rapporto diretto e sincero creato con la sua community, alla quale ha sempre voluto trasmettere il valore e l’importanza dell’apprezzarsi e prendersi cura di sè stesse.

Con oltre 800.000 follower su Instagram e oltre 300K su Facebook, un canale YouTube, un blog, un istituto di bellezza, una piattaforma di e-commerce, un flagshipstore, e corner shop reali: sono i numeri dell’imprenditrice che partendo da un piccolo centro estetico, è riuscita a costruire un’azienda che chiude il 2020 con un fatturato di oltre 50.000.000€, più di 40 dipendenti, un libro rimasto ai primi posti in classifica per mesi, un Flagship store nel cuore di Milano, e ancora tanta, tantissima voglia di stupire con le sue idee. Barbie celebra Cristina Fogazzi per la sua forza, intraprendenza e determinazione, che le hanno consentito di inseguire il suo sogno, realizzandolo con coraggio e serietà.

Un’imprenditrice innovativa che ha spronato le donne e ragazze italiane a sognare di più, senza farsi condizionare da fattori esterni.

La sua storia continua ad essere fonte di ispirazione per le future generazioni, incoraggiandole a credere in loro stesse e a realizzare i loro sogni.

(ANSA)