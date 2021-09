Al via a Matera il progetto RotarArt di Rotaract

Venerdì 17 settembre 2021 alle ore 18 visita al Laboratorio di artigianato solidale della Coop. Soc. “Oltre L’arte”, dove incontreremo Eustachio Santochirico, maestro cartapestaio, che ci racconterà i segreti di quest’arte, tipicamente materana, e ci farà poi provare a sporcare le mani con colla e colori per farci calare appieno in questa magnifica realtà.

Quello del RotarArt è un antico service, proprio del Club di Matera, che ha sempre mirato a valorizzare e far conoscere le varie forme d’arte del territorio materano.

Quest’anno abbiamo fortemente desiderato riprenderne in mano le fila per farne un progetto in varie tappe, che ci accompagnerà per tutto l’anno, alla scoperta delle eccellenze artistiche della città.

Fare Rotaract significa, infatti, nella nostra accezione, cercare di contribuire allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio ed un lodevole mezzo non può non essere conoscere approfonditamente l’opera e il lavoro di chi quotidianamente mette a disposizione della propria terra le proprie competenze, la propria arte.

Le eccellenze sono tra noi, spesso nascoste e conosciute più in altri luoghi che in loco. A noi il compito e la voglia di scoprirle e darne lustro.