SENISE:emergenza covid-19 oggi pomeriggio nuovo screening tamponi drive-in sospese le funzioni religiose dal 05.03 al 14.03

Una situazione complessa quella che si sta sviluppando nella cittadina sinnica, il Sindaco dott. Giuseppe Castronuovo ieri sera durante il TGR Basilicata ha rivolto un’appello ai cittadini ricordando di non uscire di casa se non per comprovati motivi di necessità (Lavoro,Salute,Spesa),perché siamo in zona rossa, il Sindaco ha rivolto un’appello anche alle persone ultraottantenni ed ai loro figli per convincerli a far vaccinare gli anziani genitori, sono 120 gli anziani non vaccinati, ed infine l’appello anche ai medici di base a ricontattare gli anziani pazienti per convincerli a vaccinarsi e tutelare la loro salute.

Nella giornata di ieri 03-03-2021 sono risultate 49 persone positive al covid-19, 4 persone ricoverate in Ospedale, si intravede una notevole difficoltà, stiamo facendo di tutto per rintracciare tutti i contatti dei contagiati, 10 bambini, 6 dei quali frequentanti la scuola dell’infanzia.

Dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio 04-03-2021 l’Amministrazione Comunale di concerto con gli operatori sanitari dell’unità USCO di Senise ha organizzato uno screening anti-covid19 dedicato agli alunni, al personale docente ed al personale della mensa della Scuola d’Infanzia Belvedere.

Screening resosi necessario dopo alcune positività riscontrate nei giorni scorsi ed in modo particolare rivolto alle classi: IA-IB-IIB-IIIA-IIIB.

Tutti i genitori che hanno bambini che frequentano la scuola e non sono stati ancora contattati possono recarsi presso l’Area Com gestita dalla Protezione Civile Gruppo Lucano Senise per effettuare i tamponi in modalità drive-in.

Vista l’attuale situazione epidemiologica e i diversi casi di positività registrati negli ultimi giorni nel nostro paese, è stato deciso dall’amministrazione comunale nella persona del Sindaco e dell’Assessore alla Sanità, congiuntamente alla parrocchia nella persona del parroco Don Pino Marino, di sospendere tutte le celebrazioni liturgiche in presenza, dal 5/3/2021 al 14/3/2021.Tanto a tutela dell’intera comunità.

Tuttavia la chiesa, in questo periodo, resterà aperta per permettere a ciascun fedele l’adorazione e la preghiera personale.