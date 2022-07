Meteo, torna la canicola: in arrivo ondata di caldo fino a 40° sull’Italia

Secondo le ultime previsioni meteo nella seconda parte della settimana andremo a registrare una generale intensificazione del caldo.

Da giovedì 14 luglio, pertanto, come sottolineano i modelli, ci sarà l’innesco della quarta ondata di calore causata dall’Anticiclone africano.

La massa d’aria rovente, questa volta, arriverà a toccare anche l’Europa centrale e occidentale tra sabato 16 e lunedì 18 luglio.

Temperature eccezionali verranno dunque registrare molto probabilmente in diverse nazioni come:

Francia

Inghilterra

Paesi Bassi

Germania

Paesi alpini

Mercoledì 13 luglio termineranno pertanto i benefici di cui abbiamo usufruito negli ultimi giorni con un’aria meno torrida.

Sarà l’ultimo giorno in cui, soprattutto le regioni adriatiche e meridionali, complice la persistenza di una leggera ventilazione settentrionale, registreranno temperature sotto i 30 gradi.

A ovest invece le regioni d’Italia vedranno le temperature salire fino a picchi di 34 e 35 gradi, ma non dovranno fare i conti con l’afa.

Sarà caldo sì, ma ancora sopportabile. Nelle settimane a seguire, invece, la canicola creerà sicuramente molti disagi e andrà a peggiorare la situazione di siccità che stiamo vivendo.

Da giovedì 14 luglio, invece, le temperature inizieranno a salire su tutta Italia. Le tendenze meteo sottolineano come venerdì si raggiungeranno diffusamente i 35-36 gradi, mentre dal prossimo fine settimana il termometro potrà avvicinarsi alla soglia dei 40, soprattutto in Pianura Padana.

La calura sarà inizialmente sarà più intensa al Centro Nord. Pian piano si estenderà però anche alle regioni centro meridionali. Venerdì 15 luglio potrebbe essere una delle giornate più calde al Nord, dove non si escludono picchi di 35 e 36 gradi al Nord-Ovest e in Emilia.

Cos’è la canicola?

Il caldo torrido dell’estate viene anche detto canicola. Con questo termine si vuole descrivere il periodo di maggior caldo dell’anno che corrisponde a quello in cui il Sole ha appena oltrepassato le costellazioni del Cane maggiore e del Cane minore. In Italia si può parlare di canicola tra il 15 luglio e il 15 agosto.

Perché fa così caldo in questo preciso lasso di tempo? I fattori sono molteplici. In primis per via della posizione del sole che è ancora alto all’orizzonte.

Altro motivo riguarda il fatto che nelle prime settimane del periodo estivo sia la terra che il mare non sono state in grado di accumulare molto calore, come lo faranno nelle settimane a seguire.