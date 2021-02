Sony Music Italia lancia Sony Music Store

È online il primo store digitale di Sony Music Italia dedicato al mondo della moda e della musica con prodotti esclusivi (acquistabili solo su store.sonymusic.it) e capsule collection ideate e realizzate in collaborazione con i grandi artisti italiani e internazionali.

Da oggi sulla piattaforma di e-commerce sarà possibile acquistare le prime collezioni di abbigliamento targate Epic e Columbia, le due etichette del gruppo Sony tra i brand più iconici della discografia mondiale.

“Sony Music è e vuole sempre più essere la casa degli Artisti – spiega Andrea Rosi (presidente e CEO di Sony Music Entertainment Italy) – per questo dopo l’apertura degli studi di registrazione RCA lanciamo il progetto store.sonymusic.it.

L’obiettivo è sempre quello di offrire loro il più ampio supporto. Nello store oltre a capsule dedicategli, saranno presenti altri prodotti esclusivi dalle collezioni di abbigliamento legate alle etichette storiche Epic e Columbia fino alla prestigiosa collezione di master originali “Legacy Master Tapes””.

Come si legge sul comunicato, Sony Music è la casa degli artisti e i primi a debuttare con la loro linea di abbigliamento dedicata sullo store sono gli AC/DC, con un’esclusiva collezione realizzata per il quarantesimo anniversario del leggendario album “Back In Black”, ed Emis Killa e Jake La Furia con una capsule collection ispirata a “17” il loro primo album insieme, certificato Disco di Platino.

Il design dei capi pone al centro le sonorità e l’immaginario degli artisti e troviamo T-shirt, felpe, giacche e accessori che rispecchiano il loro stile unico.

Questo è solo l’inizio, ci sono molte collaborazioni con artisti importanti in discussione nonché altre capsule di label storiche in realizzazione.

Vera e propria sorpresa per gli appassionati sono i Master Tapes: dalla prestigiosa collezione di master originali di Sony Music nasce la collana “Legacy Master Tapes”, pensata per tutti gli audiofili che desiderano la migliore esperienza d’ascolto possibile. Il catalogo comprende le maggiori opere degli artisti che hanno scritto la storia della musica italiana, finalmente disponibili nell’insuperabile qualità del master originale.

Un oggetto di culto e da collezione per chi ama la musica: il nastro analogico originale (lo standard tecnico qualitativo più alto possibile, 24bit/192 khz), la copia zero dalla quale vengono riprodotte tutte le altre copie di un album.

Un vero e proprio tuffo nella storia capace di trasportare gli ascoltatori in sala d’incisione, nel momento esatto in cui ha preso vita il disco. Tutti gli articoli sono pezzi unici e personalizzati, prodotti appositamente per coloro che desiderano acquistarli.

Tra i titoli sono già disponibili: Lucio Battisti “Il mio canto libero”, Franco Battiato “Fetus”, Lucio Dalla “Lucio Dalla”, Edoardo Bennato “La torre di Babele”, Fabrizio De André “Storia di un impiegato”, Francesco De Gregori “Viva L’Italia”, Antonello Venditti “Lilly”, Premiata Forneria Marconi “Storia di un minuto”, Claudio Baglioni “Sabato pomeriggio”, Banco Del Mutuo Soccorso “Banco del mutuo soccorso”, Area “Crac”.