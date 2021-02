SENISE: Sospensione attività didattica in presenza per la classe V C del Liceo delle Scienze Umane

In ottemperanza all’Ordinanza n. 42 del 18.02.2021 adottata dal Sindaco del Comune di Senise è sospesa

l’attività didattica in presenza della classe V C del Liceo delle Scienze Umane a far data da venerdì 19

febbraio c.a fino a nuova comunicazione da parte del dirigente medico UOC Igiene- ASP-Ambito territoriale ex ASL 3 di Lagonegro.

Viene, pertanto, attivata con effetto immediato la didattica a distanza secondo le modalità sinora adottate.

I soli docenti che hanno prestato il proprio servizio nella giornata di lunedì 15 febbraio c.a. nella classe

sopraindicata sono soggetti alle medesime condizioni di isolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Schettini