Covid: prefetto Potenza, orari diversi per ingresso scuole Dal 7 gennaio nelle superiori didattica in presenza al 75%

POTENZA, 11 DIC – “Definire orari differenziati di ingresso e di uscita degli studenti in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla capienza massima dei mezzi del trasporto pubblico locale”.

Lo ha ribadito il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, nel corso della seconda riunione del Tavolo di coordinamento per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in vista della ripresa della didattica in presenza al 75%, dal prossimo 7 gennaio, nelle scuole secondarie di secondo grado.

