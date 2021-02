Dardust e Benny Benassi insieme nel singolo Within Me

E’ uscito ‘Within Me’ il nuovo singolo di Dardust e Benny Benassi, due artisti italiani molto diversi tra loro. Dardust unisce i mondi delle composizioni minimaliste per pianoforte con l’elettronica ambientale, un mix che riecheggia simultaneamente Max Richter, Phillip Glass e Aphex Twin.

Benny Benassi, vincitore di un Grammy Award, è il pioniere dell’elettronica house, organizza regolarmente festival e accumula milioni di stream in tutto il mondo.

Il risultato è qualcosa di diverso ma completamente in sintonia con il loro background: le due creatività si intrecciano e si completano a vicenda.

“Within Me è il lato opposto di Without You, il brano più intimista e romantico dell’ultimo album Storm and Drugs – racconta Dardust -. Quando ho incontrato Benny abbiamo deciso di contaminarlo con il suo mondo cercando qualcosa che creasse un contrasto ancora più forte con l’originale. E’ uscita fuori una traccia che possiamo considerare “Melodic Techno”, un brano romantico e magico da club che porta ancora di più agli estremi la semplicità e immediatezza dell’originale”.

“Ho sempre apprezzato il tocco magico di Dardust – aggiunge Benassi – sia come pianista sia come produttore. Quando è nata l’idea di creare una traccia insieme, con una parte melodica di pianoforte, sono stato davvero entusiasta di farlo. Abbiamo anche avuto l’occasione di poterlo filmare durante il lockdown in un’Arena di Verona vuota. È stata un’esperienza folle!”.

