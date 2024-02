Geolier: ‘Al festival gli streaming non contano, è gara a sé’

“Il cammino mi è piaciuto assai.

Mi porto a Napoli dei bei ricordi di Sanremo”.

Geolier arriva in sala stampa, il giorno dopo il secondo posto al festival di Sanremo dietro Angelina Mango, nonostante una valanga di voti del pubblico a casa (60%) e le classifiche streaming che volano.

“Il festival è una gara a sé, non contano gli streaming. Non funziona in base a questo. Io sono contento di tutto”, dice smorzando qualunque polemica, anche relativa a possibile pregiudizio nei confronti di Napoli e dei napoletani. “Forse se parliamo degli anni ’50. Penso sia passata questa cosa”.

