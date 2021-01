Serie D – Campionato: un mercoledì da leoni con i recuperi e il turno infrasettimanale dei gironi A e C

La 15^ giornata dei gironi a 20 squadre si gioca mercoledì 20 gennaio alle 14.30. In programma anche 17 gare degli altri raggruppamenti

Roma, 19 gennaio 2021 – Torna in campo la Serie D con le partite della 15^ giornata dei Gironi A e C ed i recuperi degli altri raggruppamenti in programma domani mercoledì 20 gennaio alle 14.30.

L’unica variazione d’orario riguarda Sanremese-Vado che prenderà il via alle 15.00.

Nel programma dei recuperi del 20 gennaio è stata inserita anche la gara valida per la 12^ giornata del girone I Rende-Santa Maria Cilento

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Delta Porto Tolle-Chions (C) e il recupero della 10^ giornata del girone E Cannara-Flaminia.

La sfida Arconatese-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Dipartimento Interregionale ha stilato il programma dei recuperi che si giocheranno mercoledì 27 gennaio alle 14.30.

Di seguito la lista delle partite.

Girone A: Varese-Folgore Caratese, Arconatese-Borgosesia, Pontdonnaz-Fossano, Derthona-Casale, Castellanzese-Saluzzo, Lavagnese-Bra

Girone B: Breno-Real Calepina

Girone C: Campodarsego-Virtus Bolzano, Luparense-Trento, Union Clodiense-Montebelluna

Girone D: Coreggese-Prato, Corticella-Seravezza, Progresso-Forlì, Mezzolara-Rimini

Girone E: Aquila Montevarchi-S. Donato Tavarnelle, Cannara-Flaminia, Badesse-Siena, Foligno-Scandicci

Girone F: Cynthialbalonga-Campobasso, Olympia Agnonese-Recanatese, S. Nicolò Notaresco-Vastese, Montegiorgio-Real Giulianova, Vastogirardi-Castelfidardo

Girone G: Insieme Formia-Torres

Girone H: Lavello-Puteolana

Girone I: Troina-Paternò, Fc Messina-Marina Di Ragusa, Castrovillari-Acireale, Biancavilla-Roccella

[live] Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Hsl Derthona (Angelo Tomasi di Lecce), Arconatese – Folgore Caratese (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore)[live Fb LND], Borgosesia – Varese (Gianluca Natilla di Molfetta)[live], Casale – Chieri (Cristian Romei di Isernia)[live], Castellanzese – Sestri Levante (Gerardo Simone Caruso di Viterbo)[live], Gozzano – Caronnese (Leonardo Mastrodomenico di Matera)[live], Lavagnese – Imperia (Domenico Mirabella di Napoli)[live], Legnano – Fossano (Ciro Aldi di Finale Emilia)[live], Saluzzo – Pontdonnaz Honearnad (Dylan Marin di Portogruaro), Sanremese – Vado (Giuseppe Rispoli di Locri)[live].

Girone C: Mestre – Montebelluna (Matteo Canci di Carrara)[live], Trento – Adriese (Andrea Bortolussi di Nichelino)[live], Ambrosiana – Campodarsego (Valentina Finzi di Foligno)[live], Arzignano Valchiampo – Cjarlins Muzane (Emanuele Bracaccini di Macerata)[live], Belluno – Virtus Bolzano (Davide Santarossa di Pordenone)[live], Este – Cartigliano (Enrico Eremitaggio di Ancona), Union Clodiense Chioggia – Manzanese (Francesco Burlando di Genova)[live], Union Feltre – Caldiero Terme (Davide Matina di Palermo)[live], Union San Giorgio Sedico – Luparense (Nicolo’ Dorillo di Torino)[live].

RECUPERI

7^ e 8^ giornata

Girone B: Breno-Nibionnoggiono (Marco Menozzi di Treviso)[live], Vis Nova Giussano-Villa Valle (Saverio Esposito di Ercolano)[live].

6^ e 7^

Girone D: Aglianese-Corticella (Piero Marangone di Udine)[live], Bagnolese-Correggese (Guido Iacopetti di Pistoia), Fiorenzuola-Forlì (Lucio Felice Angelillo di Nola)[live], Seravezza-Progresso (Stefan Arnaut di Padova)[live].

3^ e 6^

Girone E: San Donato Tavarnelle-Scandicci (Riccardo Galasso di Ciampino)[live], Sangiovannese-Siena (Claudio Campobasso di Formia)[live].

5^ e 7^

Girone F: Rieti-Porto S. Elpidio (Michele Pasculli di Como), Castelfidardo-Vastese (Simone Nuzzo di Seregno)[live].

6^ e 7^

Girone G: Giugliano-Carbonia (Stefano Moretti di Como)[live], Arzachena-Team Nuova Florida (Federico Muccignato di Pordenone)[live].

5^ e 7^

Girone H: Brindisi-Molfetta (Enrico Gigliotti di Cosenza)[Studio 100], Gravina-Fasano (Carlo Esposito di Napoli)[live].

6^, 7^ e 12^

Girone I: Fc Messina-Marina Di Ragusa (Lorenzo Maccarini di Arezzo)[live], Troina-Castrovillari (Stefano Grassi di Forlì)[live], Rende-S. Maria Cilento (Erminio Cerbasi di Arezzo).