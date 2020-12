IL ROTARY CLUB SENISE SINNIA DONA TAMPONI RAPIDI PER GLI ASSISTITI DOMICILIARI INTEGRATI

Nella mattinata, nella sede del distretto sanitario di Senise -ASP-Potenza, il presidente del Rotary Club Senise-Sinnia, Domenico Totaro, accompagnato dai past President del Club, Grazia Adduci e Giuseppe Caggiano, ha consegnato, all’assistente sociale e coordinatrice dell’ADI ufficio Senise, Carmela Basile, alla presenza del direttore del distretto dott.ssa F.Petruzzelli ed in collegamento video il responsabile regionale ADI dott.G.Corona, n.80 tamponi antigenici rapidi finalizzati a pazienti fragili in assistenza domiciliare integrata.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto denominato “ Covid a casa”, progetto fatto proprio, in modo sinergico, dai Club rotariani lucani.

“E’ questo un altro piccolo segnale che il Club Senise-Sinnia rivolge verso le categorie più deboli e fragili del territorio in una logica di completezza e di collaborazione con le Istituzioni preposte, ha dichiarato il presidente Totaro, che non ha mancato di sottolineare l’attenzione che il club Senise-Sinnia ha sempre rivolto e rivolge alle problematiche sociali del territorio come già dimostrato anche nella prima fase di questa epidemia con il dono delle mascherine protettive ai medici di base e la fornitura delle colonnine con dispenser igienizzanti alle scuole del territorio.

Oggi in piena pandemia, e con l’accentuarsi delle povertà, è un dovere morale ed etico contribuire, per quanto possibile, ad aiutare chi più ha bisogno.

Il Rotary club di Senise si farà carico inoltre, attraverso il socio dott.G.Caggiano, di dare anche assistenza medica nell’opera di tracciamento.

Tracciamento rapido e precoce dei contagi, che può contribuire in misura rilevante alla riduzione degli stessi.”

Il dott.Corona, in collegamento e la coordinatrice del Senisese Carmela Basile, per l’ADI, dal canto loro hanno espresso vivo apprezzamento per questa iniziativa e per il ruolo pro- positivo e collaborativo che il Rotary Club Senise-Sinnia svolge da anni sul territorio del Senisese.