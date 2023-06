Maltempo, allagamenti e tanti disagi nel Potentino

Temporali improvvisi, giornate di sole che vedono il cielo annuvolarsi in pochi minuti con piogge abbondanti che mettono a dura prova il terreno già colpito da settimane di precipitazioni. Con le previsioni che non fanno ben sperare, l’allerta maltempo resta alta in tutta la regione dopo gli ultimi episodi.

Molti rroblemi alla viabilità e difficoltà a Filiano, in contrada Lella, per uno scuolabus con a bordo alcuni ragazzini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Torna la paura anche a Costa della Gaveta dove gli acquazzoni hanno aggravato uno smottamento causato dai problemi alla condotta idrica. Tanti i disagi per i residenti ei danni alle automobili. La strada di accesso alla contrada è stata interdetta al traffico e i cittadini sono costretti a percorrere la viabilità alternativa.

Scuole chiuse per maltempo oggi a Viggianello, dove sono caduti 70 millimetri di pioggia in circa un’ora e mezza. L’acqua ha allagato gli istituti (video) che quindi resteranno chiusi.

Bomba d’acqua anche ad Avigliano, con strade cittadine trasformate in torrenti.

Altri disagi per il maltempo con interventi dei Vigili del Fuoco ci sono stati a Ruoti e Tito.

Annullate le prime date dello spettacolo La Storia Bandita, previste al parco al parco della Grancia per domani e sabato. Decisivo il sopralluogo dei tecnici del Comune di Brindisi Montagna.

Fonte: TGR Basilicata